Глава Минэнерго Украины обещает возобновить энергоснабжение ЛНР после погашения долга

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КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Украина возобновит поставки электроэнергии на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) после погашения задолженности по оплате услуг. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик в эфире телеканала "112 Украина".
"Если поступят платежи и долг будет выплачен, мы возобновим поставки электроэнергии", - сказал он. Министр назвал решение прекратить электроснабжение ЛНР "не политическим, а чисто экономическим".
По решению Минтопэнерго Украины с 00:00 часов 25 апреля 2017 года Киев полностью прекратил поставки электроэнергии в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
В ООН, комментируя ситуацию с отключением энергоснабжения ЛНР, призвали не усугублять страдания жителей Донбасса дополнительными проблемами. По словам официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, "важно, чтобы гражданское население, которое оказалось в эпицентре боевых действий, не страдало еще больше".
В Кремле действия Киева назвали еще одним шагом по отторжению Киевом Донбасса. Этот шаг противоречит духу Минских соглашений и отдаляет от окончательной цели, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Киев объявил полную транспортную блокаду Донбасса. В конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с неподконтрольными Киеву территориями региона (ДНР и ЛНР), а позднее блокада была закреплена на официальном уровне - Совет национальной безопасности и обороны страны приостановил все транспортное сообщение с регионом.