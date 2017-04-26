Пентагон: контакты РФ и США по предотвращению конфликтов над Сирией не прекращались

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Контакты между РФ и США по предотвращению конфликтов в небе над Сирией не прекращались, и они важны для безопасности проведения операций.

Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Пентагоне полковник американских ВВС Джон Дорриан.

"Это очень важно для безопасности проведения наших и их (российских) операций... Линия по предотвращению конфликтов работала без перерывов, и это будет продолжаться в таком же ключе", - сказал он. По его словам, США воодушевлены сообщениями о том, что Россия надеется на разрешение противоречий и более тесное взаимодействие.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что военные России и США, несмотря на приостановку действия меморандума по безопасности полетов над Сирией, сохраняют прямые контакты на рабочем уровне.

"В настоящее время действие меморандума приостановлено, вместе с тем на рабочем уровне у нас есть телефоны прямой линии. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность как авиации ВКС РФ, которая работает в воздушном пространстве Сирии, так и американской авиации", - сказал Рудской. "Надеемся, что в перспективе мы сможем разрешить противоречия и организовать более тесное взаимодействие", - добавил генерал.

Взаимодействие ВС Сирии и ВВС коалиции

Дорриан отметил, что вооруженные силы Сирии не препятствуют ВВС международной контртеррористической коалиции осуществлять операции против боевиков для освобождения города Ракка.

"Нашей авиации ничто не угрожает, и мы не видели никаких признаков попыток помешать нашим партнерам осуществлять операции для изоляции Ракки",- сказал он.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября прошлого года начали операцию по освобождению Ракки, которая получила название "Гнев Евфрата". 4 февраля СДС объявила о старте новой фазы наступления на город с целью его полного окружения.