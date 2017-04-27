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Турция передала России сведения по аварии судна "Лиман"

Международная панорама
27 апреля, 16:19 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Инцидент могут обсудить премьеры обеих стран

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Турецкая сторона передала России по правительственным каналам необходимую информацию об аварии с исследовательским судном Черноморского флота "Лиман".

Это подтвердили в пресс-службе правительства России. "Турецкая сторона передала информацию об инциденте и о мерах по оказанию помощи российским морякам", - сказали в пресс-службе.

"Не исключено, что в ближайшее время состоится телефонный разговор премьер-министров России и Турции Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма", - добавили в российском правительстве.

Ранее в четверг управление Береговой охраны Турции сообщило, что грузовое судно Youzarsif-H под флагом Того столкнулось в Черном море с исследовательским судном Черноморского флота "Лиман". Причины инцидента пока выясняются, но предварительно считается, что столкновение могло произойти из-за низкой видимости в условиях тумана. Из 78 членов экипажа "Лимана" большая часть была взята на борт двух катеров Береговой охраны, остальных взял на борт экипаж Youzarsif-H.

В Минобороны РФ ранее подтвердили, что весь российский экипаж был спасен, а судно затонуло из-за полученных пробоин.

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