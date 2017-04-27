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Асад обвинил США в попытке организации "оранжевой революций" в Венесуэле

Международная панорама
27 апреля, 20:00 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Сирийский президент отметил также, что в политике Вашингтона при президенте Трампе не произошло изменений

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Демонстрации против правительства президента Николаса Мадуро, Каракас, 27 апреля

Демонстрации против правительства президента Николаса Мадуро, Каракас, 27 апреля

© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад считает, что США пытаются свергнуть неугодные правительства в странах арабского мира и в Латинской Америке по образцу, начало которому было положено во время "оранжевой революции" на Украине.

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Об этом он заявил в опубликованном интервью венесуэльской телекомпании телеканалу Telesur.

Асад расценил антиправительственные беспорядки, происходящие сейчас в Венесуэле, как попытку свержения правительства, напоминающую события, происходившие в Сирии в начальной стадии конфликта в стране. "Конечно, эти события должны быть очень похожи, потому что планирует и реализует это одна и та же сторона", - сказал он, комментируя события в Сирии и Венесуэле.

"Латинская Америка освободилась в последние двадцать лет и стала сама принимать решения, - заявил Асад. - Правительства стали защищать интересы своего народа, и это неприемлемо для Соединенных Штатов. Поэтому они используют то, что происходит в мире, начиная с "оранжевой революции" на Украине и вплоть до переворотов, которые произошли в последние несколько лет. Именно это происходит в арабских странах: в Ливии, Сирии, Йемене и других, - и они (США) собираются воплотить это в Латинской Америке".

Изменений в политике США не произошло

Политика Вашингтона "нацелена на установление мирового господства, и в ней не произошло особых изменений при президенте Дональде Трампе", сказал Асад. По его словам, "глава Белого дома делает то, что ему диктуют ЦРУ, Пентагон и крупные нефтяные компании".

Интервью

Президент Сирии Башар Асад

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"Трамп в ходе предвыборной кампании и после нее пытался придать иной характер американской политике, но не смог. На него было оказано очень жесткое давление", - утверждал Асад.

"Как мы видим, в последние недели тон заявлений Трампа изменился и он, судя по всему, подчинился устоявшимся принципам американского правления", - подчеркнул сирийский лидер.

"Путем национального примирения"

Урегулирование в Сирии должно быть достигнуто в результате "прекращения поддержки бандформирований извне", подчеркнул сирийский президент.

По его словам, "Сирия пойдет по пути национального примирения и будет объявлена всеобщая амнистия".

"Чтобы прекратить любую войну, необходима терпимость, и нам следует двигаться в этом направлении", - сказал Асад.

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