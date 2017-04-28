Тиллерсон надеется обсудить отношения США и РФ на новых переговорах с Москвой

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон рассчитывает на проведение новых переговоров с руководством России для обсуждения возможностей решения проблем, существующих между двумя странами. Об этом он заявил в интервью Национальному общественному радио США, полный текст которого был обнародован сегодня.
По его словам, Москва и Вашингтон не обсуждали пути решения двусторонних проблем во время его визита в столицу России 11-12 апреля. "Мы говорили о широком спектре сфер, которыми нам предстоит заняться, - сказал госсекретарь, имея в виду свои недавние переговоры в Москве. - Мы ничего не решили на этой встрече - и я не ожидал, что нам удастся это сделать, - но мы провели очень открытый и откровенный обмен мнениями о том, в каком положении мы находимся сейчас и хотим ли мы решить эти проблемы или нет. И мы будем проводить дальнейшие встречи в будущем с этой целью".
Как сообщил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прорабатывается возможность встречи глав внешнеполитических ведомств России Сергея Лаврова и США Рекса Тиллерсона на полях заседания Совета министров иностранных дел Арктического совета, которое состоится на Аляске 10-11 мая.
Госсекретарь США добавил, что считает, что за первые три месяца пребывания на посту президента Дональда Трампа шансы на улучшение отношений с Россией не уменьшились. Глава американской дипломатии подтвердил также, что Вашингтон по-прежнему настроен на нормализацию отношений с Москвой.
"Не думаю, что шансы стали меньше или больше", - заявил Тиллерсон, отвечая на вопрос по поводу перспектив улучшения отношений между двумя странами. По его словам, во время недавнего визита в Москву он говорил на встречах с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что эти отношения находятся "на самом низком уровне со времени окончания холодной войны" и это ненормально. Российское руководство согласилось с таким мнением, сказал госсекретарь.
"Между двумя самыми мощными ядерными державами на планете не должно быть таких отношений", - подчеркнул Тиллерсон, добавив, что ситуация "продолжает ухудшаться". "Мы должны стабилизировать наши отношения и понять, каким образом мы можем повернуть вспять наметившуюся тенденцию", - сказал глава американской дипломатии.