Пентагон зафиксировал новый ракетный пуск в КНДР

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы США зафиксировали очередное ракетное испытание в КНДР. Это подтвердил ТАСС начальник пресс-службы Тихоокеанского командования (ПАКОМ) американских ВС коммандер (капитан 2-го ранга) Дэйв Бенхэм.

"ПАКОМ зафиксировало то, что мы считаем северокорейским ракетным запуском, в 10:33 28 апреля по гавайскому времени (23:33 мск)", - уточнил Бенхэм. По его данным, "пуск баллистической ракеты состоялся близ аэродрома Пукчан". "Ракета не покидала северокорейскую территорию", - подчеркнул он.

Официальный представитель ПАКОМ добавил, что США сохраняют "непоколебимую приверженность" обеспечению "безопасности союзников в лице Республики Корея и Японии".

В американо-канадском Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявили, что нынешний запуск "из Северной Кореи не представлял угрозы Северной Америке".

Президента США Дональда Трампа уведомили о новом ракетном пуске, сообщила пресс-служба Белого дома. Как отмечается "администрация (США) в курсе последнего ракетного испытания в Северной Корее". "Президент был проинформирован", - отметила пресс-служба. Других сведений на этот счет она не распространила.