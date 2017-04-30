Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс: Трамп поднимет вопрос повышения военных расходов на саммите НАТО

Международная панорама
30 апреля, 17:35 дата обновления: 30 апреля, 18:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Вице-президент США отметил, что "большая часть стран НАТО не вносят справедливый вклад в общее дело"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о повышении военных расходов стран-участниц НАТО на саммите организации в конце мая. Об этом заявил в эфире телекомпании NBC вице-президент США Майкл Пенс.

Смотрите также
Йенс Столтенберг

Расходы на оборону и позиция США: в НАТО рассказали о главных вопросах в повестке альянса

"Большая часть стран НАТО не вносят справедливый вклад в общее дело. Через пару недель президент Трамп отправится на саммит НАТО и снова поднимет данный вопрос", - информировал Пенс.

Он убежден, что в данном вопросе Трамп и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг "стоят плечом к плечу".

Президент США, выступая в субботу в городе Харрисбург (штат Пенсильвания), напомнил, что за последние восемь лет США удвоили свои расходы на оборону, столько же платили все страны альянса вместе взятые. "Нечестно", - констатировал Трамп. При этом он заверил, что ВС страны будут модернизироваться и перестраиваться.

Страны НАТО еще на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли обязательство об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП к 2024 году. В настоящее время помимо США, военный бюджет которых составляет свыше 60% суммарного военного бюджета НАТО, четыре страны справились с этой задачей - Эстония, Польша, Греция и Великобритания. Очередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 25 мая, в нем впервые примет участие президент США Дональд Трамп.

Кто заплатит за ПРО THAAD

Пенс не дал ясного ответа на вопрос, кто - Вашингтон или Сеул - будет оплачивать развертывание на территории Республики Корея (РК) американской системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Пенс сообщил, что ранее совершил поездку по странам Азии с целью "заверить их в поддержке со стороны США", на фоне "участившихся провокаций режима Северной Кореи". "Как бы не был решен вопрос обороны Южной Кореи, американцы будут ее защищать", - заявил вице-президент.

Смотрите также

Маккейн высказался против применения силы против КНДР

Участие НАТО в урегулировании ситуации на Корейском полуострове не обсуждается

Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD

Он ответил уклончиво на прямой вопрос, кто будет нести бремя расходов по размещению и содержанию THAAD в РК. "Президент Трамп дал ясно понять, что ожидает от Южной Кореи, Японии и других стран региона большего в плане обеспечения собственной обороны. И будьте уверены, что президент Соединенных Штатов будет продолжать призывать эти преуспевающие государства, которым США обеспечивают безопасность, в большей степени заботиться о своей собственной защите", - сказал Пенс.

Ранее на этой неделе в интервью агентству Reuters Трамп заявил о намерении выставить РК счет в размере $1 млрд за развертывание THAAD. "Я проинформировал Южную Корею, что было бы приемлемо заплатить. Эта система стоит $1 млрд", - отметил Трамп. По его словам, THAAD "феноменальна и сбивает ракеты прямо в воздухе". При этом помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, который находится с визитом в Сеуле, согласно сообщениям властей Южной Кореи, по сути дезавуировал это заявление Трампа.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
2
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"
3
Путин поздравил Киркорова c юбилеем
4
На юго-западе Москвы найдены два снаряда времен войны
5
Макрон и Ле Пен почтили память жертв Холокоста
6
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
7
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
Темы дня
Загрузка...
Реклама