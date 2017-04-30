Пенс: Трамп поднимет вопрос повышения военных расходов на саммите НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о повышении военных расходов стран-участниц НАТО на саммите организации в конце мая. Об этом заявил в эфире телекомпании NBC вице-президент США Майкл Пенс.

"Большая часть стран НАТО не вносят справедливый вклад в общее дело. Через пару недель президент Трамп отправится на саммит НАТО и снова поднимет данный вопрос", - информировал Пенс.

Он убежден, что в данном вопросе Трамп и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг "стоят плечом к плечу".

Президент США, выступая в субботу в городе Харрисбург (штат Пенсильвания), напомнил, что за последние восемь лет США удвоили свои расходы на оборону, столько же платили все страны альянса вместе взятые. "Нечестно", - констатировал Трамп. При этом он заверил, что ВС страны будут модернизироваться и перестраиваться.

Страны НАТО еще на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли обязательство об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП к 2024 году. В настоящее время помимо США, военный бюджет которых составляет свыше 60% суммарного военного бюджета НАТО, четыре страны справились с этой задачей - Эстония, Польша, Греция и Великобритания. Очередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 25 мая, в нем впервые примет участие президент США Дональд Трамп.

Кто заплатит за ПРО THAAD

Пенс не дал ясного ответа на вопрос, кто - Вашингтон или Сеул - будет оплачивать развертывание на территории Республики Корея (РК) американской системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Пенс сообщил, что ранее совершил поездку по странам Азии с целью "заверить их в поддержке со стороны США", на фоне "участившихся провокаций режима Северной Кореи". "Как бы не был решен вопрос обороны Южной Кореи, американцы будут ее защищать", - заявил вице-президент.

Он ответил уклончиво на прямой вопрос, кто будет нести бремя расходов по размещению и содержанию THAAD в РК. "Президент Трамп дал ясно понять, что ожидает от Южной Кореи, Японии и других стран региона большего в плане обеспечения собственной обороны. И будьте уверены, что президент Соединенных Штатов будет продолжать призывать эти преуспевающие государства, которым США обеспечивают безопасность, в большей степени заботиться о своей собственной защите", - сказал Пенс.

Ранее на этой неделе в интервью агентству Reuters Трамп заявил о намерении выставить РК счет в размере $1 млрд за развертывание THAAD. "Я проинформировал Южную Корею, что было бы приемлемо заплатить. Эта система стоит $1 млрд", - отметил Трамп. По его словам, THAAD "феноменальна и сбивает ракеты прямо в воздухе". При этом помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, который находится с визитом в Сеуле, согласно сообщениям властей Южной Кореи, по сути дезавуировал это заявление Трампа.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.