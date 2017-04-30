Маккейн высказался против применения силы против КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Применение силы в отношении КНДР чревато страшными последствиями и должно расцениваться Соединенными Штатами в качестве последнего из возможных сценариев. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN сенатор Джон Маккейн, который возглавляет комитет по вооруженным силам верхней палаты Конгресса США.

Ему был задан вопрос о вероятности решения администрации президента Дональда Трампа применить военную силу в отношении Пхеньяна. "Я считаю, что такой вариант должен рассматриваться в качестве последней из имеющихся возможностей", - подчеркнул Маккейн. Он акцентировал внимание на том, что имеющиеся у КНДР обычные вооружения "способны уничтожить миллионы человек" в Республике Корея (РК). "Кровопролитие будет ужасным, нам надо быть крайне осмотрительными" в данном вопросе, констатировал сенатор.

Он рекомендовал президенту Трампу использовать "каждый имеющийся в наличии рычаг для оказания давления на Северную Корею" и назвал одним из таких рычагов Китай. "Китай имеет ключевое значение. Мы должны разъяснить ему, сколь много поставлено на карту", - добавил Маккейн. Он считает, что в принципе лидер КНДР может поддаваться давлению, так как "не является совсем иррациональным".

Сенатор Кристофер Кунс, входящий в состав комитета по иностранным отношениям верхней палаты Конгресса, в субботу в эфире CNN высказался за проведение прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если такая возможность представится. Политик также счел взаимодействие с Китаем "единственным конструктивным путем" в достижении конечной цели - денуклеаризации Корейского полуострова.

Пхеньян 16 апреля провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.

28 апреля Трамп в своем Twitter написал, что КНДР отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением председателю КНР Си Цзиньпину, когда запустила, хотя и неудачно, ракету.