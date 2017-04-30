Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Маккейн высказался против применения силы против КНДР

Международная панорама
30 апреля, 16:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Сенатор акцентировал внимание на том, что имеющиеся у КНДР обычные вооружения "способны уничтожить миллионы человек" в Республике Корея

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Применение силы в отношении КНДР чревато страшными последствиями и должно расцениваться Соединенными Штатами в качестве последнего из возможных сценариев. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN сенатор Джон Маккейн, который возглавляет комитет по вооруженным силам верхней палаты Конгресса США.

Ему был задан вопрос о вероятности решения администрации президента Дональда Трампа применить военную силу в отношении Пхеньяна. "Я считаю, что такой вариант должен рассматриваться в качестве последней из имеющихся возможностей", - подчеркнул Маккейн. Он акцентировал внимание на том, что имеющиеся у КНДР обычные вооружения "способны уничтожить миллионы человек" в Республике Корея (РК). "Кровопролитие будет ужасным, нам надо быть крайне осмотрительными" в данном вопросе, констатировал сенатор.

Смотрите также

Трамп: США не назвали Китай валютным манипулятором из-за ситуации с КНДР

Сын Трампа назвал ракетный удар по Сирии и новый подход к КНДР среди главных успехов отца

Трамп не стал говорить о том, какой будет реакция США на новые ядерные испытания КНДР

Он рекомендовал президенту Трампу использовать "каждый имеющийся в наличии рычаг для оказания давления на Северную Корею" и назвал одним из таких рычагов Китай. "Китай имеет ключевое значение. Мы должны разъяснить ему, сколь много поставлено на карту", - добавил Маккейн. Он считает, что в принципе лидер КНДР может поддаваться давлению, так как "не является совсем иррациональным".

Сенатор Кристофер Кунс, входящий в состав комитета по иностранным отношениям верхней палаты Конгресса, в субботу в эфире CNN высказался за проведение прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если такая возможность представится. Политик также счел взаимодействие с Китаем "единственным конструктивным путем" в достижении конечной цели - денуклеаризации Корейского полуострова.

Пхеньян 16 апреля провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.

28 апреля Трамп в своем Twitter написал, что КНДР отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением председателю КНР Си Цзиньпину, когда запустила, хотя и неудачно, ракету.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
2
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
3
Швейцарский альпинист Уэли Стек погиб во время подъема на Эверест
4
Начало матча ЦСКА - "Спартак" перенесено на 15 минут из-за трансляции "Формулы-1"
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания
Темы дня
Загрузка...
Реклама