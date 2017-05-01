Пенс: Трамп каждый день старается сломить сопротивление истеблишмента и СМИ

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Вашингтонский истеблишмент и ведущие американские СМИ мешают президенту Дональду Трампу выполнять предвыборные обещания. Такую точку зрения озвучил в воскресенье в эфире телекомпании NBC вице-президент США Майкл Пенс.
"Президент буквально каждый день сражается за то, чтобы сдержать слово, данное американскому народу", - отметил политик.
"Он действительно борется с штормовым ветром истеблишмента здесь, в Вашингтоне, и, откровенно говоря, с штормовым ветром многих национальных СМИ. Они постоянно хотят сменить повестку дня и отвлечь внимание от неустанных усилий президента, направленных только на то, чтобы сдержать обещания, данные народу", - добавил Пенс.
Трамп еще во время предвыборной кампании обещал в случае избрания главой государства осушить "болото в Вашингтоне", имея в виду бюрократический аппарат, сформированный в том числе при его предшественнике Бараке Обаме. 29 апреля президент США неслучайно посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике в адрес американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ". К таковым он причислил телеканалы CNN и MSNBC. Трамп в этот день предпочел выступить перед сторонниками в штате Пенсильвания, чтобы не ехать на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
29 апреля закончились первые 100 дней работы Трампа на посту президента США. В американской политической культуре этот период имеет большое значение для оценки шагов очередного хозяина Белого дома. Традиция подводить итог деятельности главы государства за 100 дней возникла при президенте Франклине Рузвельте (1933-1945). За первые три месяца своего правления он принял ряд стратегических решений, которые стали основой политики "нового курса" и позволили вывести страну из Великой депрессии (1929-1933).