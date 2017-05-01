Трамп заявил, что ни с кем не созванивался для принятия решения о нанесении удара по Сирии

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп рассказал, что ни с кем не созванивался для получения помощи в принятии решения о нанесении ракетного удара по авиабазе в Сирии. Об этом он заявил в опубликованном интервью телеканалу CBS.

Американский лидер подчеркнул, что для получения помощи в принятии таких "трудных решений", как нанесение удара по сирийской авиабазе, "нет никого, кому можно позвонить". "Это трудные решения. Они не похожи на решения о приобретении здания, - пояснил глава государства. - Потому что это человеческие жизни".

Президент США пояснил, что решения президента приводят к "убийству людей", а также гибели тех, кто не являлся целью удара. "Эти штуки (ракеты) улетают и могут попасть в небольшой или даже крупный город, - рассказал он. - И на ваших руках будет еще одна трагедия".

"Таким образом, эти решения неимоверные - с точки зрения важности, потому что это люди, это убийство. Я ненавижу это. Но их нужно принимать", - заключил президент.

7 апреля Вооруженные силы США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.