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Власти Стамбула вычеркнули из списка приглашенных на выставку основателя Wikipedia

Международная панорама
2 мая, 13:13 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Выставка пройдет 15-18 мая соберет компании, гостей из руководства других городов иностранных государств и специалистов, которые обсудят развитие мегаполисов

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Джимми Уэльс

Джимми Уэльс

© EPA/Christoph Schmidt

АНКАРА, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Основатель Wikipedia Джимми Уэльс не сможет посетить мероприятия стамбульской выставки World Cities Expo stanbul 2017. Как сообщает агентство Anadolu, мэрия города вычеркнула его из списка приглашенных.

Выставка пройдет 15-18 мая в конгресс-центре "Халич" и соберет компании, гостей из руководства других городов иностранных государств и специалистов, которые обсудят развитие мегаполисов, их будущее и перспективные городские технологии. Уэльс был в числе приглашенных на мероприятие, и его исключение из этого списка произошло после блокировки Wikipedia в Турции.

Доступ к ресурсу был заблокирован из национального сегмента сети 29 апреля на основании решения местного регулятора, Совета по информационным технологиям. В информации, касающейся ограничения доступа, отмечается, что "была применена административная мера после проведения технического и юридического анализа ресурса".

Как пишет газета Hurriet, блокировка сайта Wikipedia связана с некоторыми материалами о Турции, в которых якобы говорится о том, что республика потворствует террористам, и материалами, которые власти считают протеррористическими. Анкара вела переговоры с Wikipedia по вопросу изъятия таких статей, но руководство энциклопедии не пошло на уступки, в связи с чем и был введен запрет на доступ к ресурсу.

Отмечается, что в случае удаления данных материалов доступ к Wikipedia снова будет открыт.

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