СМИ: террористы ИГ расправились над беженцами на северо-востоке Сирии

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БЕЙРУТ, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) атаковали колонну беженцев рядом с лагерем Эль-Хоул на север-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его информации, боевики открыли огонь по беженцам, убив не менее 25 человек, еще свыше 100 получили ранения. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети. Террористы захватили также группу заложников и скрылись с места преступления.