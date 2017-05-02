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СМИ: террористы ИГ расправились над беженцами на северо-востоке Сирии

Международная панорама
2 мая, 13:24 UTC+3 ¶ БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Боевики открыли огонь по беженцам, убив не менее 25 человек, еще свыше 100 получили ранения

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БЕЙРУТ, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) атаковали  колонну беженцев рядом с лагерем Эль-Хоул на север-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, боевики открыли огонь по беженцам, убив не менее 25 человек, еще свыше 100 получили ранения. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети. Террористы захватили также группу заложников и скрылись с места преступления.

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