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Сенатор США хочет добавить санкции против РФ в законопроект о санкциях против Ирана

Международная панорама
3 мая, 2:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Линдси Грэм пояснил, что это может произойти в случае, если обсуждение документа выйдет за пределы комитета по иностранным делам Сената

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) изъявил желание добавить в законопроект о санкциях против Ирана новые рестрикции в отношении России.

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Об этом он заявил во вторник журналистам.

"Я рад, что мы делаем что-то в отношении Ирана, но если законопроект выйдет за пределы комитета (по иностранным делам Сената Конгресса США) и будет обсуждаться полным составом Сената, то я собираюсь добавить в него российские санкции. По крайней мере, я попытаюсь", - сказал законодатель, слова которого приводит газета The Hill.

В минувший понедельник руководитель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер (республиканец от штата Теннесси) заявил, что его комитет не готовит новых санкций в отношении России, однако идет речь о проработке новых рестрикций в отношении Ирана.

Как сообщил ранее во вторник корреспонденту ТАСС представитель старшего демократа комитета Бена Кардина, вместо законопроекта об ужесточении санкций против РФ комитет рассмотрит способы информационного противодействия Москве.

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