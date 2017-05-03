Сенатор США хочет добавить санкции против РФ в законопроект о санкциях против Ирана

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) изъявил желание добавить в законопроект о санкциях против Ирана новые рестрикции в отношении России.

Об этом он заявил во вторник журналистам.

"Я рад, что мы делаем что-то в отношении Ирана, но если законопроект выйдет за пределы комитета (по иностранным делам Сената Конгресса США) и будет обсуждаться полным составом Сената, то я собираюсь добавить в него российские санкции. По крайней мере, я попытаюсь", - сказал законодатель, слова которого приводит газета The Hill.

В минувший понедельник руководитель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер (республиканец от штата Теннесси) заявил, что его комитет не готовит новых санкций в отношении России, однако идет речь о проработке новых рестрикций в отношении Ирана.

Как сообщил ранее во вторник корреспонденту ТАСС представитель старшего демократа комитета Бена Кардина, вместо законопроекта об ужесточении санкций против РФ комитет рассмотрит способы информационного противодействия Москве.