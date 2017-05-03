ВВС США осуществили второй за неделю испытательный пуск МБР

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. ВВС США осуществили второй за последнюю неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщило агентство AFP.
По данным американских военных, испытание прошло успешно. Ракета, способная нести ядерную боеголовку, была запущена с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), пролетела 6700 км и упала в районе атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов.
26 апреля ВВС США уже производили испытательный пуск такой ракеты с базы ВВС Ванденберг. Тогда ракета, головная часть которой содержала оборудование для сбора телеметрической информации, была выпущена по полигону у атолла Кваджалейн.
Новый испытательный пуск МБР, как отмечают американские СМИ, был проведен после того, как в минувшую субботу КНДР осуществила завершившийся неудачей пуск своей твердотопливной ракеты с мобильной пусковой установки.