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Bloomberg: премьер Чехии передумал подавать в отставку

Международная панорама
5 мая, 11:57 UTC+3

Богуслав Соботка намерен добиваться отстранения от должности министра финансов Андрея Бабиша, подозреваемого в неуплате налогов

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что он отказывается подавать в отставку и вместо этого будет добиваться отстранения от должности министра финансов Андрея Бабиша. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Соботка 2 мая объявил о намерении подать в отставку вместе со всем составом правительства из-за скандала вокруг Бабиша, которого подозревают в неуплате налогов.

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Соботка, Богуслав
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