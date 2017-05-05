Bloomberg: премьер Чехии передумал подавать в отставку

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что он отказывается подавать в отставку и вместо этого будет добиваться отстранения от должности министра финансов Андрея Бабиша. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Соботка 2 мая объявил о намерении подать в отставку вместе со всем составом правительства из-за скандала вокруг Бабиша, которого подозревают в неуплате налогов.