Украина не пустит на "Евровидение-2017" работавших в Крыму российских журналистов

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Украинские власти не намерены пускать в Киев для освещения "Евровидения" российских журналистов, которые работали в Крыму. Это правило будет действовать даже при наличии действительной аккредитации, заявил советник министра внутренних дел страны, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - написал он в Facebook.

В субботу украинские пограничники отказались пропустить на Украину фотокорреспондента агентства "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова. На пограничном пункте, как поясняли в агентстве, ему было вручено уведомление об отказе во въезде.

По словам украинского депутата, доказательством пребывания Ситдикова служат его же фотографии с полуострова, которые размещены, в том числе, и на связанном с Геращенко экстремистском ресурсе "Миротворец".