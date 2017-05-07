Журналисткам "Комсомольской правды" отказали во въезде на Украину

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Журналисткам "Комсомольской правды" Марии Ремизовой и Елене Бодуэн отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщило российское издание.

Как поясняет газета, они направлялись на Украину освещать проведение конкурса "Евровидение" в Киеве.

"В воскресенье, 7 мая, в пункте контроля "Конотоп" украинские пограничники высадили с поезда двух корреспонденток "Комсомольской правды", - сообщается в материале газеты. По словам журналисток, шведские организаторы "Евровидения" предоставили им аккредитацию и гарантии того, что они смогут работать на конкурсе.

Причиной запрета на въезд для Бодуэн стало посещение ею Крыма после 2014 года. Ремизовой, по ее словам, было отказано во въезде из-за того, что она не смогла объяснить цель визита и не предоставила документов о финансовом обеспечении на время пребывания в Киеве.

6 мая украинские пограничники отказались пропустить на Украину фотокорреспондента агентства "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что украинские власти не намерены пускать в Киев для освещения "Евровидения" российских журналистов, которые работали в Крыму.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.