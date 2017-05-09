Трамп выдвинул работавшего в Москве отставного полковника на пост зампостпреда при ООН

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть на пост заместителя постоянного представителя США при ООН по специальным политическим вопросам отставного полковника Джея Патрика Мюррея, имеющего опыт работы в том числе в американском посольстве в Москве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно приведенной ею справке, Мюррей "с отличием служил в Ираке, на Балканах, работал в посольстве Соединенных Штатов в Москве, а также был советником бюро по военно-политическим делам Госдепартамента". У него также есть опыт работы в ООН - Мюррей уже занимал пост военного представителя США при всемирной организации.

Мюррей имеет ученые степени, полученные им в университетах штатов Оклахома и Огайо. Он автор ряда публикаций и часто выступает в роли эксперта на радио и ТВ.