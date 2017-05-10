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Додон: партийные амбиции в парламенте Молдавии не помешают восстановлению отношений с РФ

Международная панорама
10 мая, 12:54 дата обновления: 10 мая, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Президент Молдавии подчеркнул, что представители молдавской делегации будут представлены на всех мероприятиях, в которых предусмотрено участие Кишинева

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Молдавия не позволит, чтобы партийные амбиции в парламенте страны оказали негативное влияние на восстановление стратегических отношений с Россией. Об этом заявил в среду президент Молдавии Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, комментируя сделанные в марте парламентом страны рекомендации молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию.

"Мы приняли решение, что будем представлены на всех мероприятиях, в которых предусмотрено участие молдавской делегации", - сказал он, отметив, что это могут быть как его представители, так и члены ведущей Партии социалистов.

"Демарш, который был в марте, я считаю, был ошибкой парламентского большинства, - продолжил Додон. - И мы не дадим из-за каких-то узких партийных амбиций портить наши двусторонние отношения, которые входят сейчас в новый этап своего развития", - добавил он.

Президент Молдавии отметил, что в последние месяцы в "двусторонних отношениях начался новый этап - возвращение к стратегическому партнерству". В частности, напомнил он, достигнут прогресс в решении вопросов по экспорту молдавской сельскохозяйственной продукции в Россию, а также в вопросе трудовых мигрантов.

 Игорь Додон отметил, что соглашение между двумя странами по вопросам, связанным с трудовыми мигрантами, находится в стадии подготовки и будет подписано в ближайшее время. 

"Вы знаете, что в РФ работают более 500 тыс. наших сограждан. Для нас очень важно, чтобы здесь, в России, они получали социальную помощь, которую получают граждане РФ и граждане других стран", - сказал он.

Додон отметил, что благодаря предшествующим договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение об амнистии для некоторых категорий мигрантов. "Надеюсь, что будут и следующие шаги по амнистированию тех граждан, которые не могут въехать сейчас в Россию", - добавил Додон. 

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