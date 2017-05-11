CNN: в окружении Коми назвали причиной увольнения активизацию расследования по РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР обусловлено двумя причинами, в том числе активизацией расследования в Бюро приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в окружении Коми.
Второй причиной стало то, что Коми ни разу не предоставил президенту Дональду Трампу заверения в своей преданности, уточнили источники.
Во вторник в телеэфире CNN старший советник президента Келлиэнн Конуэй заявила, что увольнение директора ФБР не имеет никакого отношения к России и приписываемого Москве вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году. Такую же позицию изложил в среду вице-президент Майкл Пенс. Официальным основанием решения, утверждается, является утрата доверия главы государства и профессиональные ошибки, совершенные в заключительной части расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем.
3 мая директор ФБР на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США заявил, что Бюро исходит из того, что Россия вмешивалась в политические процессы в США перед ноябрьскими всеобщими выборами и что такое вмешательство продолжается и в Америке, и в других странах. Коми выразил убеждение в том, что его собственные действия в преддверии выборов были совершенно обоснованными.
Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. Сам Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.