ФБР обладает необходимыми средствами для расследования по России

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США обладает необходимыми средствами для проведения расследования, касающегося утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. Уверенность в этом выразил в четверг исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

"Что касается расследования по России, я уверен, что мы обладаем достаточными средствами для его проведения. Расследование обеспечивается средствами в достаточной мере", - отметил он.

Маккейб также подчеркнул, что он "не знает ни о каких запросах" об увеличении финансирования расследования по России. "Я не могу подтвердить, что такой запрос был сделан", - указал он, добавив, что и после увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми это расследование продолжается. И.о. главы бюро подчеркнул, что он "встречался с президентом США (Дональдом) Трампом", однако во время их беседы "вопрос о России не поднимался". Он отказался отвечать на вопросы о переговорах между Коми и Трампом.

Маккейб рассказал, что сотрудники ФБР "глубоко уважают" Коми за его вклад в работу бюро.

По мнению американских СМИ, экс-директор ФБР США Джеймс Коми за несколько дней до того, как его уволили, запросил у минюста США значительного увеличения финансирования и выделения дополнительного персонала для проведения расследования, касающегося утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. СМИ полагают, что это и стало причиной увольнения Коми.