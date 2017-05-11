Трамп выступил за продолжение расследования приписываемого России влияния на выборы в США

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НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает безосновательными утверждения о связях сотрудников его предвыборного штаба с Россией, но выступает за продолжение расследования ФБР на этот счет. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью журналистам телеканала NBC.
Трамп заверил, что его решение уволить Джеймса Коми с поста директора ФБР никак не связано с данным разбирательством. "Я хочу выяснить, были ли на выборах проблемы, связанные с Россией", - сказал американский лидер. "Если Россия что-то сделала, я хочу знать об этом", - добавил он.
Вместе с тем, республиканец подчеркнул, что ни он, ни его предвыборный штаб не вступали в "тайное взаимодействие с россиянами". "Кроме того, Россия не повлияла на голосование", - добавил американский лидер.
Президент США отправил директора ФБР в отставку во вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.
На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.