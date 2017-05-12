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Трамп призвал ускорить расследование приписываемого РФ влияния на выборы в США

Международная панорама
12 мая, 2:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Американский лидер подчеркнул, что увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР не было попыткой помешать проведению данного разбирательства

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что расследование, касающееся утверждений о вмешательстве России в американские выборы, нужно проводить более интенсивно. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC.

"В действительности я хочу, чтобы расследование было ускорено", - сказал он. Американский лидер подчеркнул, что увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР не было попыткой помешать проведению данного разбирательства.

"Я хочу добраться до сути", - указал Трамп. "Если Россия или кто-то еще пытается вмешиваться в наши выборы, я думаю, что это ужасно, и я хочу добраться до сути и гарантировать, что этого никогда больше не произойдет", - добавил он.

В этом же интервью Трамп заявил, что ни он, ни его предвыборный штаб не вступали в "тайное взаимодействие с россиянами". Он также указал, что Россия не оказала никакого влияния на исход голосования.

На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали такие обвинения.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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