Трамп призвал ускорить расследование приписываемого РФ влияния на выборы в США

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что расследование, касающееся утверждений о вмешательстве России в американские выборы, нужно проводить более интенсивно. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC.
"В действительности я хочу, чтобы расследование было ускорено", - сказал он. Американский лидер подчеркнул, что увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР не было попыткой помешать проведению данного разбирательства.
"Я хочу добраться до сути", - указал Трамп. "Если Россия или кто-то еще пытается вмешиваться в наши выборы, я думаю, что это ужасно, и я хочу добраться до сути и гарантировать, что этого никогда больше не произойдет", - добавил он.
В этом же интервью Трамп заявил, что ни он, ни его предвыборный штаб не вступали в "тайное взаимодействие с россиянами". Он также указал, что Россия не оказала никакого влияния на исход голосования.
На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали такие обвинения.