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Белый дом ушел от ответа на вопрос о возможной отмене пресс-брифингов

Международная панорама
12 мая, 21:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Вопрос об отмене брифингов ранее поднял президент США Дональд Трамп

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов ушел от ответа на вопрос о возможности отмены подобных мероприятий, о чем ранее упомянул президент США Дональд Трамп.

"Мы стараемся предоставлять вам наиболее точную и актуальную информацию в течение дня", - сказал он.

Трамп ранее задался в своем Twitter вопросом о том, "не лучше ли отменить все будущие "пресс-брифинги" и перейти к раздаче письменных ответов (на вопросы журналистов) ради точности". На его взгляд, при его "высокой активности" на президентском посту его представители просто не успевают следить за событиями и с "абсолютной точностью" отвечать на вопросы с трибуны Белого дома.

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