Мэй: вирусная атака на британские госпитали является частью международной кибератаки

Сноуден: АНБ косвенно виновата в кибератаке, поразившей компьютеры в 74 странахМеждународная панорама 12 мая, 23:02
Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира WTA в МадридеСпорт 12 мая, 23:00
Компьютеры МВД подверглись хакерской атакеПроисшествия 12 мая, 22:42
Бабаев: Чалова рано называть основным нападающим ЦСКАСпорт 12 мая, 22:39
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититьсяПроисшествия 12 мая, 22:34
Microsoft обновил Windows для защиты от вируса, атаковавшего компьютеры по всему мируЭкономика и бизнес 12 мая, 22:33
Бабаев убежден, что матч сборных России и Чили по футболу пройдет на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 22:27
Около 250 человек приняли участие в протестной акции в БелградеМеждународная панорама 12 мая, 22:25
Бабаев: информация о переговорах ЦСКА по Рыбусю не соответствует действительностиСпорт 12 мая, 22:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Вирусная атака на британские госпитали является частью международной кибератаки. Об этом заявила в эфире британского телеканала Sky News премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находящаяся с предвыборной поездкой на северо- востоке Англии.
"Мы осведомлены о том, что многие организации Национальной системы здравоохранения (NHS) сообщили о том, что они пострадали от атаки вируса-вымогателя. Но ее целью не была NHS, это - международная атака, от которой пострадали многие страны и организации", - подчеркнула глава британского правительства.
По словам Мэй, Национальный центр кибербезопасности ведет сейчас тесную работу с организацией NHS Digital для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов медицинских учреждений.
"У меня нет никаких свидетельств того, что сохранность базы данных пациентов оказалась под угрозой", - добавила Мэй.
От вирусной атаки пострадали не менее 40 организаций NHS, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения, что привело к отмене в этих медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и, как утверждают СМИ, даже сбою в проведении запланированных хирургических операций.