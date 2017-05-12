Мэй: вирусная атака на британские госпитали является частью международной кибератаки

ЛОНДОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Вирусная атака на британские госпитали является частью международной кибератаки. Об этом заявила в эфире британского телеканала Sky News премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находящаяся с предвыборной поездкой на северо- востоке Англии.

"Мы осведомлены о том, что многие организации Национальной системы здравоохранения (NHS) сообщили о том, что они пострадали от атаки вируса-вымогателя. Но ее целью не была NHS, это - международная атака, от которой пострадали многие страны и организации", - подчеркнула глава британского правительства.

По словам Мэй, Национальный центр кибербезопасности ведет сейчас тесную работу с организацией NHS Digital для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов медицинских учреждений.

"У меня нет никаких свидетельств того, что сохранность базы данных пациентов оказалась под угрозой", - добавила Мэй.

От вирусной атаки пострадали не менее 40 организаций NHS, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения, что привело к отмене в этих медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и, как утверждают СМИ, даже сбою в проведении запланированных хирургических операций.