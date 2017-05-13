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WSJ: Трамп может уволить пресс-секретаря и других отвечающих за коммуникации сотрудников

Международная панорама
13 мая, 1:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Отдел по коммуникациям не смог предотвратить ожесточенные дискуссии из-за увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР, пишет газета

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что его помощники, отвечающие за связи с общественностью и прессой, плохо справляются со своей работой, и рассматривает возможность увольнения некоторых из них. Об этом сообщила в пятницу газета Wall Street Journal.

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По сведениям ее источников в администрации, "Трамп обдумывает возможность перестановок в отделе по коммуникациям, который, по его мнению, не смог предотвратить ожесточенные дискуссии из-за увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР". Как говорится в публикации, "в частности, Трамп не исключил возможность замены пресс-секретаря Шона Спайсера".

По словам источников газеты в Белом доме, "опасения президента касаются не только одного человека, он рассматривает возможность реорганизации всего отдела, отвечающего за коммуникацию и стратегии в этой сфере".

Ранее в пятницу Трамп в своем Twitter задался вопросом о том, "не лучше ли отменить все будущие "пресс-брифинги" и перейти к раздаче письменных ответов (на вопросы журналистов) ради точности". На его взгляд, при его "высокой активности" на президентском посту его представители просто не успевают следить за событиями и с "абсолютной точностью" отвечать на вопросы с трибуны Белого дома.

Пресс-пул Белого дома высказался против данного шага. Как указал президент Ассоциации корреспондентов при Белом доме Джефф Мейсон, отмена брифингов негативным образом сказалась бы на подотчетности властей США. По его словам, ассоциация "возражала бы против любых шагов, способных поставить под угрозу данный конституционный принцип".

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте президент назвал газету New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

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