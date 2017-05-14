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Экс-шеф разведки США: глобальная хакерская атака может еще больше расшириться

Международная панорама
14 мая, 21:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Джеймс Клэппер ожидает новых хакерских атак в начале рабочей недели, когда сотрудники вернутся в офисы

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ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Масштабы хакерской атаки, начатой в пятницу при помощи вируса-шифровальщика WannaCry и принявшей глобальный характер, с началом новой рабочей недели могут увеличиться. С таким предупреждением выступил бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер.

По его словам, "опасение заключается в том, что в понедельник, когда все вернутся в офисы, эта атака, направленная на получение выкупов, еще сильнее разрастется". При этом Клэппер подчеркнул, что подобного рода кибератак будет становиться "больше и больше". "Это чрезвычайно серьезная проблема. Я думаю, что она продолжит расти", - заявил Клэппер, выступая в эфире телекомпании ABC.

Между тем представители Белого дома сообщили журналистам, что помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт провел в пятницу вечером по поручению Дональда Трампа экстренное совещание по поводу хакерской атаки. Кроме того, в воскресенье в Белом доме прошло еще одно аналогичное совещание, на котором рассматривались в том числе результаты попыток установить виновных в совершении кибератаки.

Как сообщил ранее директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт, жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. По его словам, уникальность кибернападения заключается в том, что в вирус-вымогатель добавлена функция самораспространения, поэтому заражение компьютеров по всему миру происходит автоматически.

В пятницу, 12 мая, хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. В России кибернападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе МВД и МЧС, а также Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон".

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