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Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшились

Международная панорама
15 мая, 4:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Роберт Гейтс также обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов на Западе, но добавил, что это было спровоцировано действиями США

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Бывший министр обороны США Роберт Гейтс

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс

© AP Photo/Mark Zaleski

ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Российско-американские отношения только ухудшились после прихода к власти президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

По его оценке, новая администрация США, несмотря на то, что Трамп говорит о намерении нормализовать связи с Москвой, "не делает россиянам никаких поблажек". "Мне кажется, одной из вещей, удививших людей, является то, что отношения между США и Россией после выборов в реальности ухудшились", - отметил Гейтс, выступая в эфире телекомпании CBS. Он считается одним из самых авторитетных ветеранов американской политики. В 2006-11 годах Гейтс был шефом Пентагона, в 1991-93 годах возглавлял ЦРУ, а в 1986-89 годах являлся заместителем помощника по национальной безопасности у президента США Джорджа Буша-старшего.

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Как уточнил именитый отставник, лично его поражает больше всего "довольно разительный" контраст между тем, как нынешняя исполнительная ветвь власти в Вашингтоне обхаживает Китай, и тем, как она относится к России. В связи с этим Гейтс заявил, что не усматривает прорыва в отношениях Москвы и Вашингтона в недавней встрече между Трампом и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как он подчеркнул, "что действительно имеет значение, так это политика и действия" администрации. "А в этих сферах они (руководители американского правительства) были довольно жестко настроены (к России)", - констатировал Гейтс.

"Советские министры иностранных дел на рутинной основе постоянно прибывали (в Белый дом), чтобы встретиться с президентом. Джимми Картер прекратил это после вторжения в Афганистан. Насколько я помню, Рональд Рейган возобновил эту практику в 1984 году. Поэтому факт такой встречи - это, мне кажется, не столь уж большое дело", - сказал Гейтс.

Он также обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов на Западе, но добавил, что это было спровоцировано действиями США. Вашингтон "по существу выступил против кампании переизбрания" президента Владимира Путина в 2012 году, российский лидер "видел вмешательство США во все цветные революции в Восточной Европе, Грузии и на Украине", полагает Гейтс. По словам экс-министра обороны, мнение Путина "заключалось в том, что Запад вмешивался в его политику годами... и он стратегическим образом решил отплатить той же монетой, сделать все, что в его силах... чтобы попытаться показать остальному миру, что западные выборы являются нелегитимными".

Кроме того, бывший глава ключевого разведывательного ведомства США назвал "своего рода натяжкой" предположения о том, что Москва могла бы шантажировать Майкла Флинна, которому пришлось вскоре после назначения уйти с поста помощника Трампа по национальной безопасности на волне скандала вокруг своих контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

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