Меркель по-прежнему намерена сохранить сделку с Турцией по беженцам

БЕРЛИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на фоне скандала вокруг допуска немецких парламентариев на турецкую авиабазу Инджирлик, где несут службу военные Бундесвера, убеждена в необходимости выполнения сделки с Анкарой по беженцам. Об этом она заявила, выступая в Берлине.

"Я по-прежнему считаю важным соглашение по беженцам с Турцией", - сказала она.

Ранее МИД ФРГ сообщил, что турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на авиабазу Инджирлик. В ответ на это официальный Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ). В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.

В последние недели отношения между двумя странами осложнились на фоне внутриполитических событий в Турции. Кабмин ФРГ критиковал проведение референдума о конституционной реформе в Турции, а также задержания журналистов, которые имеют немецкое гражданство.