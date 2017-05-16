Эрдоган пригласил Трампа вместе с семьей посетить Турцию

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского лидера Дональда Трампа нанести визит в Турцию вместе со своей семьей. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с хозяином Белого дома.
"Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за такой радушный прием. С нетерпением жду его вместе со всей его семьей в Турции", - сказал Эрдоган.
На прошлой неделе турецкий лидер заявил, что считает свой визит в Вашингтон новым началом для отношений Турции и США. По его словам, в ходе переговоров будет, в частности, затронута тема экстрадиции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.