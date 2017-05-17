"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) может вернуться в состав Украины. Это произойдет, если власть в Киеве станет пророссийской, заявил в опубликованном интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи, - сообщил глава ЛНР. - Но если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы - братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно".

По словам Плотницкого, граждане и руководство ЛНР сознают, что сегодняшние киевские власти - еще не вся Украина. "Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", - отметил глава ЛНР.

Плотницкий рассказал и о налаживании международных связей провозглашенной республики с внешним миром. По его информации, ЛНР ведет переговоры с Белоруссией, Турцией и Китаем о продажах угля. Глава республики сообщил о проведенном круглом столе с представителями 24 стран, в том числе Германии, Италии, Финляндии, США, Испании, Конго. В мероприятии, в ходе которого было отмечено искажение в западных СМИ достоверной информации о событиях в Донбассе, приняла участие и депутат Европарламента Элеонора Форенца, сообщил глава ЛНР.

Плотницкий поблагодарил руководство России за гуманитарную помощь, которая оказывается 1,5 млн жителям республики. "Хотел бы выразить благодарность России за то, что гуманитарные конвои приходят к нам на протяжении уже почти трех лет. Без преувеличения скажу, что с 2014 по 2016 год эта помощь спасла жизни сотням людей. <...> Для нас русский мир - это не просто слова, это наша жизнь, мировоззрение, будущее", - подытожил глава ЛНР.