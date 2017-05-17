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Италия считает недопустимым автоматическое продление антироссийских санкций

Международная панорама
17 мая, 14:40 UTC+3

Премьер Италии подчеркнул, что Рим всегда поддерживал открытость диалога между Россией и Евросоюзом

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Италия продолжает придерживаться мнения о недопустимости автоматического продления антироссийских санкций. Об этом по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил глава Совета министров Италии Паоло Джентилони.

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"Мы предпринимаем шаги и в рамках ЕС, и в рамках НАТО, чтобы подчеркнуть, что не может быть автоматического продления режима санкций, - отметил он. - Должна быть серьезная дискуссия о том, как развивается ситуация на Украине".

По словам итальянского премьера, члены ЕС должны четко представлять, каких целей хотят добиться, продлевая санкции.

Джентилони подчеркнул, что исполнение минских соглашений остается общей целью, и Италия, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2018 году, крайне заинтересована в разрешении украинского кризиса.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял их и продлевал срок действия этих мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничения торгового, финансового и военного характера. В черные списки попал 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Россия, в свою очередь, приняла ответные меры.

Открытый диалог

Италия поддерживает открытость диалога между Россией и ЕС, он не должен прерваться из-за кризиса на Украине, сказал Джентилони.

"Я думаю, нам удается продолжать работать вместе, - отметил итальянский премьер. - Италия всегда поддерживала открытость диалога между Россией и Евросоюзом. Это стратегическое партнерство, которое не должно прекратить работать из-за кризиса, связанного с Украиной".

По словам Джентилони, у Евросоюза и России есть возможности для сотрудничества с целью предотвращения общих угроз, в том числе в борьбе с терроризмом и в противостоянии региональным кризисам.

Глава правительства Италии также подчеркнул, что все возможности для кооперации РФ и ЕС, в том числе и партнерство с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), должны использоваться.

Учитывать мнение России 

Джентилони также пообещал призвать лидеров стран G7 учитывать мнение России при обсуждении ключевых мировых проблем. 

"Россия играет важную роль на международной сцене, играет важную роль в Средиземноморье. Для Италии эта зона очень важна. Точка зрение России должна быть темой наших дискуссий. Мы знаем, что нас соединяет и что нас разделяет, но мы понимаем, что у нас есть общий интерес к международной стабилизации, борьбе с терроризмом и к решению разных кризисов", - сказал Джентилони, отвечая на вопрос, какое послание он планирует передать лидерам стран G7 после переговоров с российским президентом.

Отдельно итальянский премьер отметил роль России в урегулировании ситуации в Сирии и Ливии, а также в решении кризиса вокруг Северной Кореи. Джентилони также подчеркнул важность того, что некоторые лидеры стран G7 впервые примут участие в саммите международного клуба.

Джентилони отметил, что ему как представителю председательствующей в 2017 году в G7 страны "очень важно принимать точку зрения президента (России Владимира) Путина по данному вопросу". "Я думаю, что возможности кооперации в борьбе с терроризмом существуют - я говорю о Ливии, о Сирии, об Афганистане", - сказал он.

Саммит G7 под председательством Италии состоится 26-27 мая в городе Таормин на острове Сицилия.

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