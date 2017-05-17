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Мостафа Ага Мирсалим снял свою кандидатуру на выборах президента Ирана

Международная панорама
17 мая, 23:23 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

В заявлении партии, которую возглавляет Мостафа Ага Мирсалим, содержится также призыв голосовать на выборах за кандидата Эбрахима Раиси

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ТЕГЕРАН, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Бывший министр культуры и исламской ориентации Ирана Мостафа Ага Мирсалим снял свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сообщается в распространенном заявлении консервативной Партии исламской коалиции, которую возглавляет Мирсалим.

В заявлении содержится также призыв голосовать на выборах за кандидата Эбрахима Раиси.

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Таким образом, число претендентов на пост президента Ирана сократилось до трех. Очевидными фаворитами выступают баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы, и бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси, представляющий интересы лагеря консерваторов. Третий кандидат - экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба - считается явным аутсайдером.

Изначально для участия в президентских выборах были зарегистрированы шесть кандидатов. Однако на этой неделе мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири объявили о выход из борьбы. Столичный градоначальник, баллотировавшийся от консерваторов, призвал своих сторонников отдать голоса Раиси, в свою очередь Джахангири объявил, что сходит с дистанции "в пользу Роухани" и направит все усилия на поддержку действующего президента "в целях продолжения начатых им программ".

Президентские выборы состоятся в Иране 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера по итогам первого. Ранее многие иранские политологи говорили о неизбежности повторного голосования, поскольку данные соцопросов свидетельствовали о том, что ни один из кандидатов не сможет 19 мая заручиться поддержкой половины электората. Однако теперь, после отвода трех кандидатур, вероятность того, что один из фаворитов победит уже в первом туре, заметно возросла.

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