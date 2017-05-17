Мостафа Ага Мирсалим снял свою кандидатуру на выборах президента Ирана

ТЕГЕРАН, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Бывший министр культуры и исламской ориентации Ирана Мостафа Ага Мирсалим снял свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сообщается в распространенном заявлении консервативной Партии исламской коалиции, которую возглавляет Мирсалим.

В заявлении содержится также призыв голосовать на выборах за кандидата Эбрахима Раиси.

Таким образом, число претендентов на пост президента Ирана сократилось до трех. Очевидными фаворитами выступают баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы, и бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси, представляющий интересы лагеря консерваторов. Третий кандидат - экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба - считается явным аутсайдером.

Изначально для участия в президентских выборах были зарегистрированы шесть кандидатов. Однако на этой неделе мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири объявили о выход из борьбы. Столичный градоначальник, баллотировавшийся от консерваторов, призвал своих сторонников отдать голоса Раиси, в свою очередь Джахангири объявил, что сходит с дистанции "в пользу Роухани" и направит все усилия на поддержку действующего президента "в целях продолжения начатых им программ".

Президентские выборы состоятся в Иране 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера по итогам первого. Ранее многие иранские политологи говорили о неизбежности повторного голосования, поскольку данные соцопросов свидетельствовали о том, что ни один из кандидатов не сможет 19 мая заручиться поддержкой половины электората. Однако теперь, после отвода трех кандидатур, вероятность того, что один из фаворитов победит уже в первом туре, заметно возросла.