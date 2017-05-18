AFP: Трамп доволен обещаниями стран НАТО увеличить оборонные расходы

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп доволен намерениями стран - участниц НАТО увеличить свои оборонные расходы, однако может прибегнуть к жестким мерам, если обещания не будут выполнены. Об этом сообщил в среду агентству France Presse источник в Белом доме.
"В настоящее время президент доволен тем, что он видит. Он видит положительную реакцию", - отметил представитель администрации Трампа в преддверии его первой зарубежной поездки на посту президента. "Но если ничего не произойдет или будет происходить слишком медленно, мы будем проявлять бдительность", - подчеркнул источник агентства.
Он также указал, что США "не останутся в НАТО, если НАТО не будет значительно продвигаться вперед быстрыми темпами". При этом представитель Белого дома отметил, что и в таком случае выход США из Североатлантического альянса - весьма отдаленная перспектива.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Трамп поднимет вопрос о повышении военных расходов стран - участниц НАТО на саммите альянса в конце мая.
Страны НАТО еще на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли обязательство об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП к 2024 году. На сегодняшний день помимо США, военный бюджет которых составляет свыше 60% суммарного военного бюджета НАТО, четыре страны справились с поставленной задачей - это Эстония, Польша, Греция и Великобритания.
Очередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 25 мая, в нем впервые примет участие президент США Дональд Трамп.