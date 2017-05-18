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AFP: Трамп доволен обещаниями стран НАТО увеличить оборонные расходы

Международная панорама
18 мая, 5:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам представителя Белого дома, США "не останутся в НАТО, если альянс не будет продвигаться вперед быстрыми темпами"

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп доволен намерениями стран - участниц НАТО увеличить свои оборонные расходы, однако может прибегнуть к жестким мерам, если обещания не будут выполнены. Об этом сообщил в среду агентству France Presse источник в Белом доме.

"В настоящее время президент доволен тем, что он видит. Он видит положительную реакцию", - отметил представитель администрации Трампа в преддверии его первой зарубежной поездки на посту президента. "Но если ничего не произойдет или будет происходить слишком медленно, мы будем проявлять бдительность", - подчеркнул источник агентства.

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Он также указал, что США "не останутся в НАТО, если НАТО не будет значительно продвигаться вперед быстрыми темпами". При этом представитель Белого дома отметил, что и в таком случае выход США из Североатлантического альянса - весьма отдаленная перспектива.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Трамп поднимет вопрос о повышении военных расходов стран - участниц НАТО на саммите альянса в конце мая.

Страны НАТО еще на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли обязательство об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП к 2024 году. На сегодняшний день помимо США, военный бюджет которых составляет свыше 60% суммарного военного бюджета НАТО, четыре страны справились с поставленной задачей - это Эстония, Польша, Греция и Великобритания.

Очередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 25 мая, в нем впервые примет участие президент США Дональд Трамп.

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