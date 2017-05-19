КНДР будет укреплять обороноспособность в ответ на враждебную политику США

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ПХЕНЬЯН, 19 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Новая эффективная система вооружения, которая будет способствовать окончательной победе КНДР в продолжавшемся несколько десятилетий противостоянии с США, "появилась в результате успешного испытания баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". С таким заявлением, сообщает газета "Нодон синмун", выступил в Пхеньяне представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, КНДР "не собирается прекращать или замедлять процесс укрепления обороноспособности страны из-за смены американской администрации или прихода к власти нового режима в Южной Корее".
"Пхеньян будет ускоренными темпами наращивать возможности для нанесения ответного ядерного удара в интересах самообороны, если США не пересмотрят враждебную политику в отношении народной республики", - подчеркнул представитель комитета. Он также предупредил, что "всех тех, кто осмелится бросить вызов достоинству и социальной системе КНДР, ожидает самое суровое наказание.
В четверг создатели ракеты "Хвасон-12" прибыли в Пхеньян по приглашению руководства страны. Автобусы с большой группой ученых, технологов и рабочих на городских улицах, по данным информационного агентства ЦТАК, "приветствовали сотни тысяч жителей столицы". Они возложили цветы к гигантским статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ына, установленным в центре Пхеньяна. Как ожидается, в ближайшее время во Дворце съездов "Мансудэ" состоится церемония награждения создателей нового типа "чучхейского оружия".
КНДР успешно осуществила 14 мая запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 787 км. Испытанием руководил председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета страны Ким Чен Ын. Оно проводилось для оценки "тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки".
Совет Безопасности (СБ) ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР, и вновь пригрозил стране санкциями в случае, если она "продолжит свои провокационные действия". В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность "крайне дестабилизирующим поведением" Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций. При этом в Совбезе подтвердили, что нацелены добиваться урегулирования ситуации вокруг КНДР через диалог.
В Пхеньяне резолюции и заявления СБ ООН не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики США.