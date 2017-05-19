В Женеве прошла трехсторонняя встреча РФ, США и ООН по Сирии

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча РФ, США и ООН по Сирии состоялась и прошла конструктивно. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Сегогдня я провел конструктивную и своевременную трехстороннюю встречу с представителями США и России, - сказал он. - Мы обсуждали межсирийские переговоры и другие вопросы".

Следующий раунд межсирийских переговоров планируется провести в июне, точной даты пока нет, сообщил де Мистура.

"Следующий раунд пройдет где-то в июне, его конкретные сроки зависят от ряда факторов, - сказал он. - Мы объявим о них".

При этом "московская" и "каирская" группы оппозиции пока не участвуют в работе технического процесса экспертных консультаций по конституционным и правовым вопросам в рамках межсирийских переговоров, сообщил спецпосланник генсека ООН по Сирии.

"Мы предприняли попытки с тем, чтобы "московская" и "каирская" (группы) приняли участие в экспертных встречах с делегацией оппозиции, сформированной 11 февраля (ВКП, согласно документам спецпосланника - прим. ТАСС), но сделать этого пока не удалось", - сказал он.

"Мы продолжим усилия в этом направлении", - добавил де Мистура.

Спецпосланник генсека ООН считает, что установить срок достижения политического урегулирования в Сирии пока невозможно.

"История, особенно конфликтов, не пишется в соответствии с расписанием", - сказал он сегодня на пресс- конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

"Ситуация "на земле" меняется, будет меняться, а мы тем временем будем продолжать консультации по политическому урегулированию", - добавил он.