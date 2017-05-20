Эвакуация боевиков возобновилась на северо-восточной окраине Дамаска

БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Третий этап вывода боевиков вооруженных группировок начался в субботу из квартала Барзе на северо-восточной окраине сирийской столицы. По условиям соглашения о локальном примирении этот пригород покидают члены радикальных формирований, которые отказались сложить оружие, передает агентство SANA,

Вместе со своими семьями на автобусах они будут "перемещены в пограничную с Турцией провинцию Идлиб, которая контролируется вооруженной оппозицией и боевиками экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)", сообщает агентство.

8 и 12 мая на первых двух этапах реализации соглашения между сирийской армией и вооруженной оппозицией из Барзе и соседнего с ней района Тишрин было выведено соответственно 568 и 718 боевиков.

По информации SANA, ранее часть оппозиционеров согласилась сдаться властям и воспользовалась правительственной амнистией.

Процесс вывода боевиков завершен из промышленного района Кабун и прилегающих к нему ферм на восточной окраине столицы. Ожидается, что в ближайшие дни от вооруженных группировок будут освобождены южные пригороды Дамаска и палестинский лагерь Ярмук.