Эвакуация боевиков возобновилась на северо-восточной окраине Дамаска

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БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Третий этап вывода боевиков вооруженных группировок начался в субботу из квартала Барзе на северо-восточной окраине сирийской столицы. По условиям соглашения о локальном примирении этот пригород покидают члены радикальных формирований, которые отказались сложить оружие, передает агентство SANA,
Вместе со своими семьями на автобусах они будут "перемещены в пограничную с Турцией провинцию Идлиб, которая контролируется вооруженной оппозицией и боевиками экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)", сообщает агентство.
8 и 12 мая на первых двух этапах реализации соглашения между сирийской армией и вооруженной оппозицией из Барзе и соседнего с ней района Тишрин было выведено соответственно 568 и 718 боевиков.
По информации SANA, ранее часть оппозиционеров согласилась сдаться властям и воспользовалась правительственной амнистией.
Процесс вывода боевиков завершен из промышленного района Кабун и прилегающих к нему ферм на восточной окраине столицы. Ожидается, что в ближайшие дни от вооруженных группировок будут освобождены южные пригороды Дамаска и палестинский лагерь Ярмук.