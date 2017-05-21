Экс-глава АНБ: Трамп является для Москвы "полезным идиотом"

БЕРЛИН, 21 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Президент США Дональд Трамп играет для Москвы роль "полезного идиота". С таким заявлением выступил бывший директор Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Майкл Хэйден в опубликованном интервью немецкой газете Bild.

"В ноябре, за несколько дней до выборов, я пытался понять странную симпатию Дональда Трампа по отношению к Владимиру Путину", - сказал Хэйден. По его словам, Трамп является тем, кого русские называют "полезным идиотом". "Это понятие возникло во время холодной войны и описывает наивного человека, которого Кремль держит под контролем и может использовать таким образом, чтобы он делал определенные вещи для России", - утверждал экс-глава АНБ.

"Сегодня, спустя шесть месяцев, нужно констатировать, что понятие "полезный идиот" - это довольно подходящее описание", - добавил он.

Хэйден указал на то, что администрация Трампа работает всего около 120 дней и "за это время уволила советника по национальной безопасности, генерального прокурора и директора ФБР". "В связи с этими отставками, произошедшими за очень короткий промежуток времени, чувствуешь себя, как в Никарагуа", - заметил он.