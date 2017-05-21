Два саммита в Эр-Рияде с Трампом: изоляция Ирана и борьба с террором по всем фронтам

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 мая. /ТАСС/. Противостояние политике Ирана в ближневосточном регионе и всеобъемлющая борьба с терроризмом и экстремизмом стали главными темами эр-риядских саммитов, в которых принял в воскресенье участие президент США Дональд Трамп во время своего первого визита в Саудовскую Аравию. После встреч в субботу с саудовским руководством, заключения беспрецедентной оборонной сделки и достижения договоренностей на миллиарды долларов во второй день визита хозяину Белого дома удалось заручиться поддержкой в противостоянии идеологии экстремизма и финансирования терроризма со стороны полусотни арабских и мусульманских стран.

Борьба с финансированием терроризма

Результатом первой встречи лидеров аравийских монархий и президента США стала договоренность по созданию совместного Центра по борьбе с финансированием терроризма. В сферу задач этой структуры войдет "выявление информации о финансовых сетях экстремистов", "координация усилий по их ликвидации", а также "поддержка стран региона, которые нуждаются в помощи в деле создания потенциала для противодействия финансированию терроризма". Меморандум о взаимопонимании подписали первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Церемония подписания документа состоялась в присутствии Трампа и аравийских лидеров по окончании саммита в формате США - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия).

Терроризм и религия

Главным итогом второго дня пребывания Трампа в королевстве стала декларация по результатам арабо-исламо-американского саммита. В документе указывается, что участники встречи отвергают любые попытки связать идеологию терроризма с религией и намерены бороться с террором во всех его формах, а также с корнями экстремизма и источниками его финансирования. Они выступают за налаживание устойчивого партнерства, обмена информацией о действиях террористических группировок, местонахождении и передвижениях боевиков.

Как и ожидалось, участники саммита по председательством Трампа и саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда отвергли политику Ирана, "направленную на поддержку экстремистских организаций в регионе". Отмечается поддержка йеменского правительства и ведомой Эр-Риядом аравийской коалиции, выступающей на стороне властей Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), названного в декларации террористическим.

Также принято решение о координации действий и согласовании подходов на самом высоком уровне. Каждая страна, участвовавшая в саммите в саудовской столице, создаст специальную структуру, которая будет контролировать выполнение декларации.

По результатам арабо-исламо-американского саммита главы государств и правительств 55 стран, принявших участие в эр-риядской встрече, приветствовали формирование воинского контингента численностью 34 тыс. человек для поддержки борьбы с террористами в Ираке и Сирии. Они высоко оценили операцию международной антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии и Ираке и выразили готовность оказывать любую поддержку этим усилиям. Также поступала информация о договоренности по формированию к 2018 году "ближневосточной коалиции" со штаб-квартирой в Эр-Рияде, однако о составе стран, которые войдут в альянс, будет известно только в следующем году.

Программная речь Трампа

Американский лидер выступил на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде с программной речью, в которой затронул главные вызовы, с которыми, с его точки зрения, сталкивается сейчас ближневосточный регион. Президент США также в целом обозначил, как нынешняя администрация намерена действовать на Ближнем Востоке.

Центральной темой выступления хозяина Белого дома была борьба с терроризмом в странах региона, а также усилия, которые необходимо предпринимать мировому сообществу для искоренения этого явления. "Наша (США) цель - сформировать коалицию народов, которые разделяют общую цель - искоренить терроризм и дать нашим детям надежду на будущее", - сказал американский лидер. Он также призвал "перекрыть финансовые каналы, которые позволяют "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка. - Прим. ТАСС) продавать нефть и платить жалованье своим боевикам". При этом Трамп подчеркнул, что "страны с преимущественно мусульманским населением должны возглавить борьбу с радикализацией", и отметил, что "мусульманские страны должны демонстрировать стремление брать на себя обязательства" в противостоянии экстремистам.

"Иран поставляет оружие и тренирует боевиков, которые распространяют разрушение и хаос. Иранский режим несет ответственность за нестабильность, с которой столкнулся регион в Ливане, Ираке, Йемене и, очевидно, в Сирии. Пока иранский режим не выразит намерение быть партнером для (установления) мира, все страны и народы должны совместными усилиями изолировать Иран", - утверждал американский президент.

"(Президент Сирии Башар) Асад при поддержке Ирана совершил невообразимые преступления, и США предприняли решительные меры в качестве ответа на применение режимом Асада запрещенного химического оружия, запустив 59 ракет по сирийскому аэродрому, откуда была начата эта атака", - сказал Трамп. "Ответственные государства должны работать вместе, чтобы положить конец гуманитарному кризису в Сирии, покончить с ИГ и восстановить стабильность в регионе как можно скорее", - отметил президент США.

Трамп также дал понять участникам саммита, что США не намерены "читать лекции, рассказывать другим людям, как жить, что делать, кем быть или кому молиться". "Вместо этого мы предлагаем партнерство, основанное на общих интересах и ценностях, для достижения лучшего будущего для всех нас", - добавил он.

Глава американской администрации подчеркнул, что он выступает в поддержку постепенных реформ, а не тактики внезапного вмешательства в дела региона. "Мы стоим на принципах реализма, основанного на общих ценностях и взаимных интересах... Наши партнерские отношения будут способствовать безопасности через стабильность, а не путем радикального разрушения. Мы будем принимать решения на основе реального развития событий, а не жесткой идеологии, и по возможности мы будем стремиться к постепенным реформам, а не к внезапному вмешательству", - сказал Трамп.