Глава МИД Ирана предположил, что США хотят выкачать деньги из Саудовской Аравии

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на критические замечания в адрес ИРИ, сделанные в воскресенье президентом США Дональдом Трампом на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде, предположив, что Соединенные Штаты хотят выкачать деньги из Саудовской Аравии.
"Иран сразу после настоящих выборов был атакован американским президентом в этом оплоте демократии и умеренности. Внешняя политика или просто выкачивание из Саудовской Аравии $480 млрд?", - написал Джавад Зариф в своем микроблоге в Twitter, приведя также выдержки из недавней речи Трампа.
Iran—fresh from real elections—attacked by @POTUS in that bastion of democracy & moderation. Foreign Policy or simply milking KSA of $480B? pic.twitter.com/ahfvRxK3HV— Javad Zarif (@JZarif) 21 мая 2017 г.
На встрече в столице Саудовской Аравии американский лидер обвинил ИРИ в поставках оружия боевикам, а также заявил об ответственности Ирана за нестабильную обстановку в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии. По его словам, пока Тегеран "не выразит намерение быть партнером для (установления) мира, все страны и народы должны совместными усилиями изолировать Иран". Трамп также поблагодарил руководство Саудовской Аравии за активное инвестирование в США.
Во время двухдневного визита главы американской администрации в Саудовскую Аравию в субботу были заключены многомиллиардные сделки, в числе которых соглашение о поставках вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии на сумму почти $110 млрд.
Саудовская Аравия стала первой остановкой в дебютном зарубежном турне главы американской администрации. В понедельник он посетит Израиль, а затем направится в Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии.