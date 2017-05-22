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Глава МИД Ирана предположил, что США хотят выкачать деньги из Саудовской Аравии

Международная панорама
22 мая, 2:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Ранее на встрече в в Эр-Рияде Дональд Трамп обвинил ИРИ в поставках оружия боевикам, а также заявил об ответственности Ирана за нестабильную обстановку в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на критические замечания в адрес ИРИ, сделанные в воскресенье президентом США Дональдом Трампом на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде, предположив, что Соединенные Штаты хотят выкачать деньги из Саудовской Аравии.

"Иран сразу после настоящих выборов был атакован американским президентом в этом оплоте демократии и умеренности. Внешняя политика или просто выкачивание из Саудовской Аравии $480 млрд?", - написал Джавад Зариф в своем микроблоге в Twitter, приведя также выдержки из недавней речи Трампа.

На встрече в столице Саудовской Аравии американский лидер обвинил ИРИ в поставках оружия боевикам, а также заявил об ответственности Ирана за нестабильную обстановку в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии. По его словам, пока Тегеран "не выразит намерение быть партнером для (установления) мира, все страны и народы должны совместными усилиями изолировать Иран". Трамп также поблагодарил руководство Саудовской Аравии за активное инвестирование в США.

Во время двухдневного визита главы американской администрации в Саудовскую Аравию в субботу были заключены многомиллиардные сделки, в числе которых соглашение о поставках вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии на сумму почти $110 млрд.

Саудовская Аравия стала первой остановкой в дебютном зарубежном турне главы американской администрации. В понедельник он посетит Израиль, а затем направится в Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии.

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Персоны
Трамп, Дональд Зариф, Мохаммад Джавад
Страны
США Иран Саудовская Аравия
Темы
Ситуация вокруг Ирана
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