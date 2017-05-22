Трамп прибыл с первым визитом в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Израиль с первым с момента избрания на должность визитом. В международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона самолет Трампа встретили президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, спикер Кнессета (парламента страны) Юлий Эдельштейн, министры израильского правительства в полном составе, представители духовенства. На летном поле вдоль красной дорожки выстроили почетный караул.

Прямую трансляцию встречи Трампа ведут все центральные каналы израильского телевидения.

На церемонии американский лидер заявил, что его визит в Израиль является подтверждением нерушимой дружбы между двумя странами. "Для меня большая честь быть сегодня с вами, мой первый визит в качестве президента - это подтверждение нерушимого союза между США и Государством Израиль", - сказал Трамп, обращаясь к Ривлину и Нетаньяху. "Израиль построил одну из величайших цивилизаций", - добавил президент США.

Он также назвал свой визит на Ближний Восток "редкой возможностью принести безопасность и стабильность этому региону, отразить атаки террористов и создать условия для будущего мира и процветания". "С нетерпением ожидаю начала работы во имя этого", - добавил Трамп.

Как ожидается, на церемонии в аэропорту с трехминутной приветственной речью выступят также Нетаньяху и Ривлин.

Затем Трамп направится в Иерусалим, где у него запланированы переговоры с Ривлиным в его резиденции. Вечером у американского президента запланирована рабочая встреча с Нетаньяху. Как ожидается, стороны обсудят укрепление союза между двумя государствами, сотрудничество в области безопасности, а также пути продвижения мира с палестинцами. После этого израильский премьер даст в своей резиденции торжественный ужин в честь президента США.

Безопасность в Иерусалиме обеспечивают 10 тыс. полицейских и бойцов пограничной полиции Израиля. На время визита Трампа закрыты несколько улиц в центральной части города, будет перекрыто на несколько часов движение по шоссе номер один между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Президент США прибыл 22 мая в Израиль с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном международном турне в качестве хозяина Белого дома.

Накануне визита Трампа кабинет безопасности Израиля утвердил в воскресенье вечером ряд мер, направленных на облегчение положения палестинцев на Западном берегу реки Иордан. "В преддверии первого визита Трампа в Израиль кабинет безопасности утвердил пакет экономических мер для палестинцев на Западном берегу", - указывает газета Haaretz. В частности, речь идет об облегчении режима прохода КПП между Западным берегом и Израилем для палестинцев, имеющих право на работу в Израиле; расширении часов работы до круглосуточного режима КПП на границе между Израилем и Иорданией на мосту "Алленби" и расширении промышленной зоны "Таркумия" в южной части Хевронского нагорья.

Утром 23 мая американский лидер, как ожидается, направится в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где у него может состояться встреча с палестинским лидером Махмудом Аббасом. После этого он выступит с речью в Музее Израиля в Иерусалиме, после чего направится в Ватикан, затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии. В поездке Трампа сопровождают супруга Меланья и дочь Иванка.