Суд Киева разрешил заочно судить Януковича по делу о приватизации "Укртелекома"

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) получила разрешение на осуществление специального расследования относительно бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в растрате государственных средств в ходе приватизации компании "Укртелеком". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Получены разрешения суда на осуществление специального расследования в отношении Виктора Януковича и Юрия Колобова (экс-министр финансов Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Прокуратура получила данные разрешения в рамках досудебного расследования в уголовном деле относительно невыполнения покупателем пакета акций "Укртелеком" условий приватизации и приватизации 92,79% государственного пакета акций "Укртелеком" по заниженной стоимости. В ГПУ подчеркнули, что следователями доказано занижение стоимости пакета акций "Укртелеком" на 1,6 млрд гривен и подтверждено незаконное выделение из государственного бюджета Украины 220 млн гривен. В связи с этим были предъявлены обвинения Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову, Юрию Колобову и бывшему вице-премьеру Сергею Арбузову.

Ранее в понедельник генеральный прокурор Украины заявил, что суд Киева также дал разрешение на осуществление специального заочного расследования против Азарова. В отношении остальных фигурантов дела разрешение суда ожидается в ближайшее время, уточнили в ГПУ.

Это не первое дело, которое прокуратура Украины завела в отношении экс-президента. На Украине уже начался заочный судебный процесс по обвинению Януковича в государственной измене. Последнее заседание по делу состоялось в Оболонском районном суде Киева 18 мая, следующее заседание намечено на 29 мая. В ходе заседания суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о проведении видеоконференции с Януковичем в порядке международной правовой помощи, то есть через подачу соответствующих запросов в Министерство юстиции России и Ростовский областной суд.