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СМИ: экс-президент Черногории будет бороться против вступления страны в НАТО

Международная панорама
22 мая, 19:53 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Момир Булатович отметил, что Черногория принадлежит антифашистскому блоку, во главе которого была и остается Россия, все остальное - преходящие явления

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БЕЛГРАД, 22 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной Республики Югославия Момир Булатович объявил о своем решении вернуться в политику чтобы бороться с вступлением страны в НАТО. Как сообщил  черногорский портал Srpske Novine, Булатович принял такое решение после участия в шествии "Бессмертного полка" в Москве.

"Когда я на День Победы был в Москве, я пообещал себе, что когда вернусь в Черногорию, то присоединюсь к политическим силам и движениям, которые мирными и демократическими средствами будут бороться против позорного решения о вступлении Черногории в Североатлантический альянс, так как НАТО - это военный союз, который представляет современный вид фашизма", - заявил Булатович. По мнению политика, вступление в альянс не имеет никаких выгод, к тому же народ выступал против такого решения. "Черногория принадлежит антифашистскому блоку, во главе которого была и остается Россия, все остальное - преходящие явления", - считает экс-президент.

Скупщина (парламент) Черногории 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс, за принятие законопроекта о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции проголосовали 46 депутатов из 81. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствующих высказались в поддержку вступления в НАТО. Таким образом, власти Черногории провели это решение через парламент, в котором обладают большинством, референдум по этому вопросу в стране не проводился.

Пока в здании парламента в Цетине шло голосование, оппозиция, бойкотирующая заседания парламента уже несколько месяцев, организовала антинатовский митинг, в котором приняли участие до 1 тыс. человек. Один из оппозиционных лидеров Милан Кнежевич отмечал, что решение о вступлении Черногории в НАТО разделило страну на два фронта. Другой оппозиционный лидер Андрия Мандич призвал народ продолжить протесты в столице страны Подгорице.

В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран и политика открытых дверей сохраняется. В числе кандидатов на вступление в НАТО фигурирует Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите альянса было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.

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