Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО

ЦЕТИНЕ /Черногория/, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Скупщина (парламент) Черногории проголосовала в пятницу за вступление страны в Североатлантический альянс. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте парламента.

За принятие законопроекта о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции проголосовали 46 депутатов из 81. В связи с отказом технических средств голосование велось поименно. Спикер зачитывал фамилии депутатов, а они озвучивали свою положительную позицию. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствующих высказались в поддержку вступления в НАТО.

Таким образом, власти Черногории провели непопулярное в народе решение через парламент, в котором обладают большинством. Идея провести референдум по этому судьбоносному для страны решению была названа властями "ненужной".

Народные протесты

Пока в здании парламента в Цетине шло голосование, оппозиция, бойкотирующая заседания парламента уже несколько месяцев, организовала перед парламентом антинатовский митинг, в котором приняли участие до 1 тыс. человек. Акции не смогли помешать ни дождь, ни внезапные строительные работы на подъезде к Цетине, ни перекрытые за сутки улицы древней столицы Черногории, ни наводнившие город толпы полиции и спецслужб. Как сообщили корреспонденту ТАСС сотрудники полиции, правоохранителей "было вдвое больше, чем протестующих".

В адрес входивших в здание депутатов звучали крики "Воры!", толпа скандировала "Предательство!". В ходе митинга участники протеста сожгли флаг Североатлантического альянса, скандируя "Убийцы!", "На ваших руках кровь!"

Протест завершился без инцидентов, несмотря на попытки отдельных подставных личностей организовать мелкие провокации. Все они были пресечены дружинниками оппозиционных партий. Лидер оппозиции Андрия Мандич призвал своих сторонников спокойно разойтись. "Прошу вас спокойно и организованно разойтись. Мы начинаем большой протест в столице Черногории - Подгорице", - заявил он.

Оппозиция продолжит борьбу

Как сообщил в пятницу корреспондент ТАСС один из двух наиболее авторитетных оппозиционных лидеров Милан Кнежевич, решение о вступлении Черногории в НАТО разделило страну на два фронта. "Нелегитимное решение о вступлении в НАТО разделило страну надвое. Меньшая часть сидит в парламенте, а большая сегодня протестует здесь", - заявил Кнежевич.

Другой оппозиционный лидер Андрия Мандич призвал народ продолжить протесты в столице страны Подгорице. "Мы против капитуляции, которую вы подписываете, - заявил он, обращаясь к депутатам. - Призываю народ выйти на протесты и сбросить предательский режим, провести законные выборы и референдум, на котором народ решит, вступать ли ему в НАТО".

Оппозиционный депутат Предраг Булатович заявил, что решение черногорского парламента о вступлении страны в НАТО будет незаконным и должно быть пересмотрено. "Сегодня НАТО осуществляет завершающий цикл своей агрессии, начатой в 1999 году (бомбардировки Югославии, в состав которой входила Черногория). Решение парламента незаконно, так как парламентские выборы прошли с многочисленными нарушениями. Мы требуем внеочередных парламентских выборов, после которых мы отменим это позорное и предательское решение", - заявил он.

Оппозиционер Гойко Раичевич высказал с трибуны мнение, что вступление Черногории в НАТО приведет к неизбежной аннексии страны, ее полному подчинению Западу. "Принятие закона о вступлении в НАТО приведет к аннексии страны Западом, Черногория потеряет независимость", - заявил он.

Народ против

Жители Черногории недовольны решением своего правительства без референдума вступить в НАТО, убедился корреспондент ТАСС. Вступление в НАТО автоматически отделяет Черногорию, исторически близкую России, от своего давнего партнера, несмотря на то, что черногорцы, пожалуй, в массе своей относятся к России лучше любого другого народа на Балканах.

Больше всего недовольны отсутствием туристов из России торговцы на улицах Цетине, население которого, несмотря на статус второй столицы страны, составляет лишь около 14 тыс. человек.

"Три года назад русских туристов в это время года было в три-четыре раза больше, сейчас всего пару десятков, это просто беда!" - делится своим отношением к происходящему продавец сувениров по имени Боян. "Во всем виновата Америка, довела весь мир до кризиса, теперь ни у кого денег нет", - добавляет он. "Да еще и НАТО это..." - он огорченно машет рукой и со злобой смотрит на полицейских, наводнивших город.

"Я ничего не боюсь, я все скажу. Я 15 месяцев воевал в Косово, это натовцы бомбили нас там и бомбили мою землю здесь. У меня погиб двоюродный брат и пятеро друзей. Теперь они хотят сюда навсегда прийти, я что, должен им все простить?" - с возмущением говорит черногорец Горан в фуражке с изображением Путин.

На вопрос, будет ли он участвовать в акции протеста, замолкает, а потом отвечает отрицательно: "Это ничего не изменит, все решено. Сейчас каждый выживает сам и спасает свою семью. Я люблю русских, обожаю Путина, но мафия во власти делает то, что им выгодно и то, что от нее хочет Запад".

История вопроса

Верхняя палата Конгресса США ратифицировала протокол о вступлении Черногории в НАТО 28 марта. "За" тогда было подано 97 голосов, "против" - лишь два. Долгое время Сенат не ставил этот вопрос на голосование.

План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО. Протокол к настоящему времени ратифицировали 24 из 28 стран-членов организации.

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО были 12 государств. В 1999 году к ним добавились Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году - Албания и Хорватия. В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран и политика открытых дверей сохраняется. В числе кандидатов на вступление в НАТО фигурирует Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите альянса было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.

Позиция Москвы

Москва оставляет за собой право принять меры, направленные на защиту своих интересов и национальной безопасности, после вступления Черногории в НАТО. Так в МИД РФ прокомментировали решение Скупщины Черногории по вопросу присоединения к НАТО.

"С глубоким сожалением должны констатировать, что нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести, - говорится в комментарии МИД РФ. - Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путем голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учета мнения народа страны - демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов".

"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", - говорится в комментарии МИД.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности заявил, что вступление Черногории в НАТО нужно для усиления контроля альянса за Балканами.

По словам министра, НАТО продолжает наращивать силы вблизи российских границ, вовлекая в сферу своего влияния новые государства. "Последние решения по приему в альянс Черногории - прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами", - сказал он.