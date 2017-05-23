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В Японии прошли первые штабные учения на случай падения на территорию страны ракеты КНДР

Международная панорама
23 мая, 3:29 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Учения, в которых приняли участие командование вооруженных сил и представителей всех заинтересованных министерств и ведомств, были проведены для отработки координации действий в случае удара ракет

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ТОКИО, 23 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии провело первые крупномасштабные командно-штабные учения на случай падения на территорию страны северокорейской ракеты. Они прошли с участием командования вооруженных сил и представителей всех заинтересованных министерств и ведомств в конце апреля в резиденции премьер-министра, передает во вторник информационное агентство Kyodo.

Учения были проведены для отработки координации действий в случае удара одной или нескольких баллистических ракет. Представители войск США, как сообщается, в тренировках не участвовали.

Ранее в марте в северной префектуре Акита были проведены первые практические учения по отработке эвакуации населения при ракетном ударе. В июне такие же тренировки будут проведены еще в трех местах на главном острове страны Хонсю.

КНДР в текущем году уже 11 раз проводила ракетные испытания. 6 марта, в частности, с севера Кореи были запущены разом четыре ракеты, которые упали в море на расстоянии от 200 до 350 км от побережья Японии.

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