В Великобритании уровень террористической угрозы повышен до критического

ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Уровень террористической угрозы повышен в Великобритании с существенного до наивысшего - критического. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй по завершении вечернего заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

"Эксперты пришли к выводу на основании ведущегося расследования, что уровень террористической угрозы должен быть поднят с существенного до критического", - информировала она.

До этого в последние десятилетия уровень террористической угрозы повышался в Великобритании всего два раза: в 2006 и 2007 годах.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.