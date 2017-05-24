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Аббас заявил Трампу, что готов возобновить переговоры о мире с Израилем

Международная панорама
24 мая, 1:49 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент США вновь подчеркнул, что, с его точки зрения, мир между израильтянами и палестинцами возможен

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заверил главу администрации США Дональда Трампа в готовности немедленно возобновить мирные переговоры с Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, комментируя состоявшиеся ранее в тот же день переговоры Трампа и Аббаса в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

По ее свидетельству, Трамп вновь подчеркнул, что, с его точки зрения, "мир между израильтянами и палестинцами возможен". В связи с этим "президент Трамп и президент Аббас подтвердили приверженность достижению подлинного и прочного мира между палестинцами и израильтянами".

При этом Трамп отметил "важность создания условий, согласующихся с желанием (добиваться) мира", и "лидеры обсудили пути продвижения переговоров" и обменялись мнениями по поводу того, каким образом арабские государства могли бы поддержать процесс урегулирования палестино- израильского конфликта. "Президент Аббас указал, что он готов начать вести переговоры немедленно", - говорится в заявлении Белого дома.

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Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд
Темы
Палестино-израильский конфликт
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