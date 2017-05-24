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Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе обвинили Киев в затягивании переговоров в Минске

Международная панорама
24 мая, 9:33 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК/ЛУГАНСК 24, мая. /ТАСС

Представители Донбасса также отметили усиление мер экономической блокады региона со стороны украинской власти

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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Полпреды провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Владислав Дейнего и Денис Пушилин обвинили украинскую сторону в затягивании переговорного процесса в Минске.

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"Вместо того, чтобы решать стоящие перед минской контактной группой вопросы имплементации минских соглашений в точном соответствии с комплексом мер, утвержденным резолюцией СБ ООН, Украина пытается внести новые, заводящие переговорный процесс в тупик", - цитирует агентство Луганскинформцентр заявление полдпреда ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислава Дейнего.

По его словам, "это говорит либо о непонимании логики минского процесса и комплекса мер в целом, либо о его намеренном затягивании и срыве".

Киев саботирует решение всех пунктов комплекса мер

Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин отметил, что на сейчас день в Минске остаются не разрешенными ряд важнейших вопросов.

"Несмотря на громкие заявления политического руководства Украины о приверженности минским соглашениям, Киев продолжает эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе. Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в "серой зоне", приближаясь к позициям ополчения", - отметил полпред в заявлении, размещенном на сайте Донецкого агентства новостей.

По его словам, "более полугода Украиной срывается выполнение решения контактной группы о разведении сил и средств на трех пилотных, согласованных участках, что не позволяет реализовать разведение на всей линии разграничения".

Так, отметил Пушилин, несмотря на фиксацию СММ ОБСЕ как минимум трех периодов семидневного соблюдения сторонами режима тишины, "Киев саботировал все попытки разведения в районе Станицы Луганской (последняя - 18 мая 2017 г.)".

Кроме того, подчеркнул он, закон об амнистии участников конфликта, как того требует комплекс мер, Порошенко не подписан с 2014 года, "что не дает возможности реализовать обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".

"Вместо этого Киев продолжает навязывать тактику деления удерживаемых лиц на категории и обмена их малыми группами, политически спекулируя на каждом совершенном обмене", - сказал Пушилин.

Киев по-прежнему, вместо реализации пункта 8 комплекса мер о восстановлении экономических связей с Донбассом, выплате пенсии и социальных пособий, продолжает усиление мер экономической блокады Донбасса.

"С 2014 года вводятся запреты и ограничения на поставки энергетических, водных ресурсов, банковских услуг, прекращают работу все государственные учреждения. В феврале 2017 года вводится блокада железной дороги, направленная на полное разрушение экономики, экологическую и гуманитарную катастрофы в регионе, - отметил полпред. - Предприятия с рабочими коллективами были брошены и остановлены Киевом и олигархами- собственниками".

Не решаются Украиной и политические аспекты, предусмотренные комплексом мер, подчеркнул Пушилин.

"Наделение отдельных районов Донбасса особым статусом - основной вопрос урегулирования политического блока комплекса мер Украиной игнорируется до сих пор. Несмотря на решения лидеров "нормандской четверки" в 2015 и 2016 годах о необходимости введения в действие закона об особом статусе по формуле Штайнмайера, Украина, в рамках политической рабочей группы, готова говорить о чем угодно только не о имплементации формулы", - сказал он.

Пушилин призвал Украину прекратить "саботировать процесс мирного урегулирования и приступить к добросовестному выполнению комплекса мер минских соглашений, закрепленных резолюцией СБ ООН в феврале 2015 г."

"Надеемся, что европейские гаранты минских соглашений окажут, наконец, свое влияние на украинскую сторону", - заключил полпред ДНР.

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