Глава британского МВД раздражена утечкой информации о личности террориста в Манчестере

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ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Глава британского МВД Эмбер Радд "сильно раздражена" утечкой информации со стороны спецслужб США, касающейся личности террориста в Манчестере, во время расследования в среду. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на заявление самого министра.
"Откровенно говоря, британская полиция совершенно четко заявила, что хочет контролировать поток информации, чтобы защитить оперативную целостность, элемент неожиданности, - цитирует издание министра. - Это раздражает, когда данные исходят из других источников". "Предельно ясно сказала нашим друзьям - подобное не должно повториться", - отметила Радд.
Сведения о личности террориста появились в мировых СМИ 23 мая неожиданно для самих британцев.
Отвечая на вопрос ведущей теле- и радиовещательной корпорации Би-би-си о том, не "скомпрометирована ли утечка" информации, связанной с "лихорадочным расследованием" преступления в Манчестере, министр внутренних дел добавила, что "так далеко она заходить бы не стала".
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами взрыва стали 22 человека.
По информации СМИ, исполнитель теракта Салман Абеди родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Накануне в Манчестере во время расследования теракта были арестованы три человека.