Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель, где он примет участие в саммите НАТО и проведет переговоры с руководством Евросоюза (ЕС). Кадры прибытия из брюссельского аэропорта Завентем транслирует местный телеканал RTBF.
Американский лидер вышел из самолета в сопровождении супруги Меланьи. Их приветствовал премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Предполагается, что из аэропорта президентский кортеж направится в резиденцию короля Бельгии Филиппа по его приглашению.
25 мая Трамп примет участие в саммите НАТО, а также встретится с председателями Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.
В связи с визитом Трампа для обеспечения правопорядка в Брюсселе задействованы свыше 3 тыс. полицейских, не считая сотрудников американских служб безопасности. Целый ряд кварталов, включая центр города, где находятся рабочий дворец короля Филиппа, а также резиденции правительства Бельгии и институтов ЕС, закрыты для движения автомобилей и городского транспорта. Движение перекрыто и по маршруту, ведущему к штаб-квартире НАТО.
В делегацию Трампа, по данным СМИ, входит около 1 тыс. человек, что бьет рекорд Барака Обамы, посещавшего Брюссель в 2014 году во главе делегации из 903 человека. Тогда Брюссель потратил на обеспечение одного дня визита €1 млн, а к обеспечению безопасности президента США были привлечены 1,5 тыс. полицейских.